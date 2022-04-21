أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 21 أبريل 2022

ابتكار ..

إدارة بايدن المهزوزة تتحمل مسؤولية عدم التوصل لإتفاق في مفاوضات فيينا

ايران ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إنتهاء الجانب التقني من مفاوضات فيينا

جوان ..

الهلع من صواريخ المقاومة يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام الصهاينة

حمايت ..

قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات بترسانة المقاومة,كابوس جديد للصهاينة

خراسان ..

إستمرار إنتهاكات التحالف السعودي لبنود الهدنة يهدد بإنهيار وقف إطلاق النار باليمن

كيهان ..

محافل نيابية تؤكد ضرورة إجراء إختبار للمصداقية وأخذ ضمانات بأي إتفاق بمفاوضات فيينا

سياست روز ..

نواب بمجلس الشورى .. لاجدوى من إبرام أي إتفاق بمفاوضات فيينا لا يضمن المصالح الإقتصادية

جمهوري اسلامي ..

أجواء إدانة دولية واسعة للتفجيرات الإرهابية بمدرستين للشيعة الأفغان بكابول

رسالت ..

قرب بدء معركة دونباس التي قد تحدد مصير الحرب الدائرة في أوكرانيا

شرق ..

روسيا توجه تحذيرات للقوى الغربية من مغبة مواصلة إرسال شحنات السلاح لأوكرانيا

جام جم ..

إحتمال تحرك الكونغرس الأمريكي لإنهاء أحلام ترامب بالعودة الى البيت الأبيض

آفتاب يزد ..

أردوغان يواجه موجة إنتقادات داخلية وإقليمية لمواقفه المتناقضة إزاء فلسطين والقضية الفلسطينية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن تطورات الحرب في اوكرانيا في مقالها (تدفق سلاح الناتو للإبقاء على شرق أوكرانيا )..روسيا غيرت استراتيجتها الميدانية بالانسحاب من حول العاصمة كييف لصالح التركيز على شرق اوكرانيا وخاصة على اقليم دونباس, وذلك بعد مواجهتها لمقاومة شديدة .

إن القوات الروسية تستعد للسيطرة على إقليم دونباس بشرق أوكرانيا ,فيما يسرع الناتو وتيرة إرسال السلاح للجيش الأوكراني والواقع هو ان استعدادات الطرفين لخوض معركة دونباس يجسد مدى اهمية هذه المعركة وربما لتتعيين مصير هذه الحرب, فكييف ترى ان خسارة هذه المعركة سيجعلها الهدف التالي للقوات الروسية , فيما تقول موسكو ان حسم معركة دونباس سيضمن تحقيق اهدافها بضمان استقرار واستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك حيث الاغلبية السكانية من اصول روسية.

ولعل حساسية هذه المعركة واهميتها وراء توجيه موسكو انذارا اكثر حدة لحلف الناتو من خطورة مواصلة ارسال السلاح لاوكرانيا .

جام جم ..

حول جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية بفرنسا تقول صحيفة جام جم في مقالها( لوبان لديها فرصة للفوز )..ستخوض زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان السباق الرئاسي في جولته النهائية مقابل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته امانوئل ماكرون الاحد المقبل.

إستطلاعات الرأي والتكهنات تصب نسبيا لصالح ماكرون,إلا أن لوبان باتت تستقطب المزيد من تأييد المترددين ان لوبان غيرت من تكتيكاتها بعد الجولة الانتخابية الاولى عبر اطلاق تصريحات تطمأن المتخوفين من مواقفها ازاء الاتحاد الاوروبي , واخرى تحمل اشارات للاقلية المسلمة ايضا من انها لا تنوي تشديد اجراءات حظر الحجاب . كما تحاول كسب اصوات المستائين من سياسات ماكرون الاقتصادية وخاص سياسته الضريبية وتلك التي ترتبط بقانون التقاعد , لتعزيز موقفها مقابل ماكرون الذي هزمها في الجولة النهائية في الانتخابات الرئاسية عام 2017.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تصاعد ردود الفعل الغاضبة في الشارع العراقي تنديدا بالعمليات العسكرية التركية في شمال العراق , وكتبت في تقريرها ( أردوغان وثروات العراق النفطية )..عكس البيان الصادر عن كتائب حزب الله العراق حول عمليات "قفل المخلب" العسكرية التركية في شمال هذا البلد واقع تصاعد الغضب الداخلي ضد الانتهاكات التركية للسيادة الوطنية العراقية.

بيان حزب الله شجب التدخلات العسكرية التركية مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع الأطماع التركية بثروات العراق النفطية البيان نوه ايضا لما وصفه باحلام السلطان العثماني الجديد والى ان تركيا تفتعل الذرائع لمواصلة تدخلاتها في شمال العراق طمعا بثرواته.

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في افتتاحيتها ( إقالة عمران خان والدور الأمريكي ).. يبدو واضحا من مسار الاحداث والتطورات في الساحة الباكستانية والتي ادت مؤخرا لاقالة رئيس الوزراء عمران خان بحجب الثقة البرلمانية عنه, بأن امريكا لعبت دورا في دفع الامور نحوهذا الاتجاه,

إن أمريكا لم تخف إستياءها من قيام عمران خان بزيارة لموسكو في ظل إستعدادات القوات الروسية لشن حرب على أوكرانيا خاصة وان خان تجاهل تحذيراتها في هذا الشأن عندها , وهذا الاستياء تضاعف برفضه طلب واشنطن باقامة قواعد عسكرية بباكستان وحسب ما اكد ذلك خان بنفسه.

ان ترحيب واشنطن بانتخاب البرلمان الباكستاني لشهباز شريف كبديل عن عمران خان يعزز الرؤية القائلة ان امريكا لعبت دورا مهما في اقالة عمران خان عبر تحريض وتشجيع احزاب المعارضة على التكتل ضده, فشهباز شريف معروف بعلاقاته الوطيدة مع امريكا والسعودية وهو الذي قاد تحرك المعارضة في البرلمان ضد خان وحكومته.

خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان عنوانا يحمل تساؤل يقول ( لماذا لا تنتهي الحرب بأوكرانيا ؟ ) كتبت فيه ..كانت التوقعات في بداية الحرب الاوكرانية تصب لصالح امكانية حسمها بوقت قصير في ظل الفارق الهائل في القدرات العسكرية للطرفين , ولكن هذه الحرب توشك على انهاء شهرها الثاني ولعل السبب الرئيسي هو تدفق السلاح من القوى الغربية على الجيش الاوكراني هذا الى جانب ابداء الاوكرانيين لمقاومة صلبة .

إن الغرب لم يعد يرسل أسلحة دفاعية بل إنتقل إلى مرحلة إرسال أسلحة هجومية وحتى إستراتيجية للجيش الأوكراني وذلك في تطور يجسد واقع تحول الحرب الاوكرانية الى حرب كسر ارادات بين حلف الناتو وروسيا.

اطلاعات ..

في تقريرها ( حركة أنصار ترد على إنتهاكات التحالف السعودي) كتبت صحيفة اطلاعات ..اتهمت حركة انصار الله اليمنية التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن بانتهاك هدنة الشهرين بشكل مكثف ومتواصل قيادة حركة أنصار أصدرت تعليمات بإستئناف العمليات العسكرية ضد التحالف ومرتزقته بمحافظة مأرب ردا على هذه الإنتهاكات ونوهت الحركة بأن التحالف السعودي ومرتزقته يتعمد استغلال وقف اطلاق النار في اطار هدنة الشهرين لتعزيز موقفه الميداني في مأرب ومناطق اخرى باليمن عبر انتهاك وقف اطلاق النار بقصف مواقع القوات اليمنية المشتركة.