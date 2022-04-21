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مصادر فلسطينية: 8 إصابات بعضها في الرأس والرقبة برصاص الاحتلال المطاطي داخل المصلى القبلي المحاصر بالمسجد الأقصى

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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