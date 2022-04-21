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الرحلات الجوية ستستأنف بين ليبيا وتركيا بعد عيد الفطر

الرحلات الجوية ستستأنف بين ليبيا وتركيا بعد عيد الفطر
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر مسؤول أن الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول في تركيا، سوف تستأنف بعد عيد الفطر.

العالم - لیبیا

وكشف المصدر الليبي بمطار بنينا الدولي، لوكالة "سبوتنيك" أن استئناف الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد عيد الفطر.

والاثنين الماضي، وصلت طائرة الخطوط الجوية المصرية إلى مطار بنينا الدولي، في بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

وأعلن مطار بنينا الدولي أن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من القاهرة، وصلت صباح الاثنين إلى المطار.

وتوقفت العديد من شركات الطيران عن تنفيذ رحلات جوية إلى مطارات ليبية خلال الأعوام الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والانقسام حول السلطة.

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