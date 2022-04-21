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ما حقيقة لقاء علي حاتم سليمان برئيس ائتلاف دولة القانون؟

ما حقيقة لقاء علي حاتم سليمان برئيس ائتلاف دولة القانون؟
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

اوضح هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، حقيقة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم سليمان.

العالم - العراق

وقال الركابي في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، إن "المعلومات بشأن وجود علي حاتم سليمان بضيافة المالكي غير صحيحة".

ودعا الركابي إلى "توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

وعاد أمس الأربعاء، رئيس اتحاد المعارضة العراقية امير قبائل الدليم علي حاتم سليمان إلى بغداد.

وقال سليمان في تغريدة له على تويتر، "بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والارهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الافواه والفساد، نعلنها من بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة".

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