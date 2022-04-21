المقاومة الشعبية: المقاومة جاهزة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

واشار الى ان المقاومة ارسلت رسالة واضحة ان الجماهير وجموع المقاومين كلهم كانوا ينتظرون ساعة الصفر وساعة الحسم مع العدو الصهيوني اذا ما فكر مع قطعان مستوطنيه باقتحام باحات المسجد الاقصى.

واوضح ان العدو الصهيوني ايضا يرسل رسائل واضحة انه لا يمكن السكوت على ما تقدم عليه المقاومة من سيناريوهات واضحة.

واكد ان المقاومة ترسل رسالة واضحة ان المعركة سجال وترتيبات واذا ما فكر العدو الصهيوني باستمرار التغول على المقدسات فالمقدسات دونها الدماء وسيدفعون ضريبة كاملة قربانا للاقصى والقدس.

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