حماس: قصف غزة لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الاستمرار

العالم – خاص بالعالم

واوضح المتحدث باسم حركة حماس الى ان القصف المتكرر على قطاع غزة هو محاولة لاعادة ترميم الفشل والتراجع الذي مني من الاحتلال الصهيوني جراء افشال مخططات ذبح القرابين والاقتحامات المتكررة ومنع وصول اخالي مدينة القدس.

واشار عبد اللطيف القانوع الى الصمود الاسطوري في ساحات القدس والصمود في غزة وحضور المقاومة للدفاع عن الفلسطنيين يأتي في خضم المعركة المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني لحماية القدس والانتصار للمسجد الاقصى.

وشدد المتحدث باسم حركة حماس على ان القصف الصهيوني على قطاع غزة وعلى بعض المواقع لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا ومزيدا من التلاحم والاسناد لفلسطيني الداخل المحتل.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...