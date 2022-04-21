إقتحامات المسجد الأقصى والدعوة للاستنفار العام

هذا فيما تؤكد بعض الفصائل الفلسطينية أن حكومة الاحتلال قد أدركت أن القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وتشدد على أن موضوع التقسيم الزمني والمكاني وهم وأن المدينة المقدسة ليست للبيع.

من جانبهم يؤكد مختصون بالشؤون الإسرائيلية أن المشهد الفلسطيني الحالي يأتي في سياق الانتصارات التراكمية التي حققتها جماهير الشعب الفلسطيني في معركتها المفتوحة مع الاحتلال والتي تعبر بشكل واضح عن ثباتهم وصمودهم تجاه القدس.

ما رأيكم:

كيف تبدو المواجهات في المسجد الأقصى ورفع الفصائل الفلسطينية الاستنفار العام؟

هل يستغل الاحتلال واقع التطبيع لتمرين مخطط التقسيم الزمني والمكاني؟

ما أهمية تصدي غزة لطائرات الاحتلال بصواريخ مضادة وتثبيت قواعد الاشتباك؟

ماذا يعني توقع الأمن الإسرائيلي وقوع حرب مع فلسطيني الداخل تصعب مواجهتها؟