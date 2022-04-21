حملة إلكترونية في أميركا لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

العالم-فلسطين

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب على امتداد الوطن، لا سيما منذ بداية شهر رمضان الفضيل، التي اسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، وقمع المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى.

وأعاد النشطاء نشر مقاطع فيديوهات وصور للأحداث في القدس، وقطاع غزة، ومدن الضفة الغربية، تظهر وحشية الاحتلال وسياساته العنصرية بحق الشعب، مطالبين الرأي العام الأميركي بالدفاع عن فلسطين.

ودعا النشطاء، الى النشر عبر عدة وسوم منها:

handsoffjerusalem ، لتوسيع نطاق المشاركة وتأثيرها في المجتمع الأميركي وأعضاء الكونغرس .

وتستعد عدة ولايات أميركية لتنظيم تظاهرات خلال الأيام المقبلة، لدعم حقوق الفلسطينيين، والتنديد بجرائم الاحتلال، إحداها في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، وأخرى في جــامـعـة روجرز بولاية نيوجيرزي وفي مدينة نيويورك.