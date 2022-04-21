افتتاح معرض "القدس في قلوب الرسامين" للتضامن مع القدس والأقصى في الكويت

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وشارك في المعرض أكثر من 25 فناناً كاريكاتيرياً كويتياً وعربياً، ساهموا بعمل أكثر من 50 لوحة فنية تستعرض الأحداث الأخيرة في فلسطين.

وأكد الفنانون أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال من أهم القضايا التي تتمسك بها الكويت، ويلزم دعمها بكافة السبل.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الكاريكاتير الفنان محمد ثلاب، أن المعرض جاء لمساندة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة باقتحام المسجد الأقصى.

وأشار "ثلاب" إلى أنه "ليس المعرض الأول الذي تقيمه الجمعية حول القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه سيستمر حتى نهاية شهر رمضان.