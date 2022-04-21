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"هنية": عربدة الاحتلال في "الأقصى" ستقصر عمره

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، صباح اليوم الخميس، أن اعتداءات المستوطنين في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة.

العالم-فلسطين

وقال هنية في تصريحات صحفية، إن "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين، والاحتلال واهم إذا كان يعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد".

وأكد أن المقاومة كما ألحقت الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام، سوف تهزم سياسة الاقتحام، مضيفاً "ما زلنا في بداية المعركة".

وأشاد هنية، ببطولات المرابطين بالأقصى، قائلاً "شعبنا والمرابطون والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا".

ومنذ الجمعة الماضي، يشهد المسجد الأقصى ومحطيه مواجهاتٍ يومية خلال تأمين قوات الاحتلال لاقتحام مئات المستوطنين له احتفالًا بعيد الفصح العبري الذي تقاطع يومه الأول مع الـ 14 من شهر رمضان الفضيل ويستمر أسبوعًا، ما يتسبب بحدوث مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال المئات.

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