مساعدات لنحو 345 مريضا قدمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء

العالم - سوريا

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساعدات تمت بما يتوافق مع إمكانيات الجمعية بحيث يجرى تغطية أكبر عدد ممكن من الحالات المرضية موضحاً أنه تم عبر باص الجمعية نقل 1832 حالة مرضية بشكل مجاني إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مقلد إلى مواصلة الجمعية تأمين خدماتها الطبية والدوائية والعلاجية لمرضى السرطان بالتوازي مع نشاطاتها الأهلية الخيرية والقيام بجولات حالياً على قرى المحافظة للمساهمة بدعم استكمال أعمال بناء المشفى التخصصي للأورام لافتاً إلى أن هناك العديد من المساهمات والمبادرات الداعمة لعمل الجمعية.

وتقدم الجمعية التي تأسست في نهاية عام 2007 وبدأت عملها عام 2008 مختلف أشكال الخدمات للمرضى من الجرعات الكيميائية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية فضلاً عن نشر الوعي الصحي حول المرض وأسبابه.