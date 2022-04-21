الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعدات لنحو 345 مريضا قدمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء

مساعدات لنحو 345 مريضا قدمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

قدمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) في السويداء مساعدات لنحو 345 مريضاً ممن راجعوا مقرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية جزء من أثمان الجرعات الكيميائية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية.

العالم - سوريا

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساعدات تمت بما يتوافق مع إمكانيات الجمعية بحيث يجرى تغطية أكبر عدد ممكن من الحالات المرضية موضحاً أنه تم عبر باص الجمعية نقل 1832 حالة مرضية بشكل مجاني إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مقلد إلى مواصلة الجمعية تأمين خدماتها الطبية والدوائية والعلاجية لمرضى السرطان بالتوازي مع نشاطاتها الأهلية الخيرية والقيام بجولات حالياً على قرى المحافظة للمساهمة بدعم استكمال أعمال بناء المشفى التخصصي للأورام لافتاً إلى أن هناك العديد من المساهمات والمبادرات الداعمة لعمل الجمعية.

وتقدم الجمعية التي تأسست في نهاية عام 2007 وبدأت عملها عام 2008 مختلف أشكال الخدمات للمرضى من الجرعات الكيميائية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية فضلاً عن نشر الوعي الصحي حول المرض وأسبابه.

روابط ذات صلة

منح قروض تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 3 أشهر بمصرف بالسويداء

السويداء.. تخصيص 3 كوات بريدية لتسليم تعويضات العسكريين المسرحين

تأجيل الإمتحانات الجامعية المقررة لكليات السويداء اليوم

مناورة تكتيكية عسكرية سورية بإشراف روسي جنوب سوريا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواجهات بين المواطنين والاحتلال في قرية العيساوية

إثيوبيا... الجوع يقتل نحو ألفي طفل في تيغراي خلال عام

مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية - نابلس

التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة

حملة إلكترونية في أميركا لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا