شاهد.. الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال مسؤولية اعتداءات الاقصى

العالم – خاص بالعالم

واشار طارق سلمي الى ان هذه السياسات فشلت فشلا ذريعا من تمرير ذبح القرابين او تمرير مسيرة الاعلام وصولا الى فرض السيادة الدينية على المسجد الاقصى بالتقسيم الزماني والمكاني.

واكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي ان موقف الجهاد الاسلامي ان الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

وشدد طارق سلمي على ان الرسائل وصلت اعلاميا وميدانيا ان الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقف عاجزة وصامتة ازاء هذه الجرائم التي تمارس على مدار اللحظة.

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