الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال مسؤولية اعتداءات الاقصى

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي ان ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الاقصى يكشف الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني والنوايا الحقيقية التي تهدف الى اقتلاع الشعب الفلسطيني وتمرير سياسات تلمودية على الشعب الفلسطيني.

العالم – خاص بالعالم

واشار طارق سلمي الى ان هذه السياسات فشلت فشلا ذريعا من تمرير ذبح القرابين او تمرير مسيرة الاعلام وصولا الى فرض السيادة الدينية على المسجد الاقصى بالتقسيم الزماني والمكاني.

واكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي ان موقف الجهاد الاسلامي ان الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

وشدد طارق سلمي على ان الرسائل وصلت اعلاميا وميدانيا ان الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقف عاجزة وصامتة ازاء هذه الجرائم التي تمارس على مدار اللحظة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

مراسل العالم: اقتحام باحات الاقصى اليوم كان الاعنف

إقتحامات المسجد الأقصى والدعوة للاستنفار العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواجهات بين المواطنين والاحتلال في قرية العيساوية

إثيوبيا... الجوع يقتل نحو ألفي طفل في تيغراي خلال عام

مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية - نابلس

التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة

حملة إلكترونية في أميركا لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا