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الأوقاف الإسلامية: 762 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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