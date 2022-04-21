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انفجار عبوة ناسفة في اسطنبول

انفجار عبوة ناسفة في اسطنبول
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب حاكم اسطنبول أن انفجارا وقع بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا في المدينة صباح اليوم الخميس، حيث تم العثور على شظايا عبوة ناسفة في الموقع.

العالم-تركيا

وأصدر مكتب حاكم إسطنبول بيانا رسميا وجاء فيه: "تم الإبلاغ عن انفجار أمام فرع مؤسسة الشباب التركي في منطقة غازي عثمان باشا في شارع حريت ماهاليسي حوالي الساعة السادسة صباحا اليوم".

وأضاف البيان: "تم استهداف المبنى ولم يسقط قتلى أو جرحى، حيث تم العثور على شظايا من العبوة الناسفة في مكان الحادث وتم فتح تحقيق قضائي وإداري بهذا الموضوع".

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة تركية أنه بعد فحص كاميرات المراقبة اكتشفت سلطات إنفاذ القانون أن امرأة مجهولة جاءت إلى مدخل مبنى مؤسسة الشباب في وقت مبكر من الصباح وتركت متفجرات محلية الصنع في المكان.

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