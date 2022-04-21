أفغانستان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء انفجار داخل مسجد في مزار شريف

العالم-أفغانستان

وقال مراسل العالم إن الانفجار وقع وقتَ الذروة أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد 'سه دكّان'، أحدِ أكبر المساجد في افغانستان.

ولم تتحدث السلطات المحلية عن حصيلة رسمية للحادث، إلا أن مراسل العالم أكد أن حجم الانفجار كان كبيراً.

الى ذلك أعلن 'محمد آصف وزيري' المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف أن الانفجارَ وقع داخل مسجدٍ شيعي، وأسفر عن عشرات الضحايا.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.

ونقلت القناة عن غوث الدين أنوري، رئيس مستشفى أبو علي سينا بلخي في مزار شريف، تأكيده نقل عدد من الجرحى إليه بعد الانفجار، مضيفا أن الحصيلة لم تتضح بعد.

وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة شهداء و65 جريحا على الأقل.

الانفجار ياتي بعد يومين من انفجار كابل والذي استهدف طلاب المدارس في منطقة لاتباع اهل البيت (ع) غربي العاصمة كابل.