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وزير الخارجية "الإسرائيلي" يبحث مع نظيره الإماراتي "الأخبار الكاذبة المعادية لإسرائيل"!

وزير الخارجية
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية يائير لابيد، تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان حول التوترات المتزايدة في الحرم القدسي والمسجد الأقصى.

العالم - الامارات

وذكرت الوزارة في بيان ان الجانبين عرضا خلال المحادثة التي جرت الليلة الماضية، "صعوبة التعامل مع الأخبار الكاذبة المعادية لإسرائيل في العالم العربي واتفقا على مواصلة العمل معا لتعزيز التسامح الديني والسلام بين إسرائيل وعرب الشرق الأوسط"، وشددا على "أهمية العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بينهما".

وأفادت بأن وزير الخارجية الإماراتي أعرب عن "تقديره للجهود الإسرائيلية لتهدئة الوضع، وتفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الأرض" حسب تعبيره.

هذا وقال لابيد في تغريدة على "تويتر": "تحدثت الليلة مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زيد، الذي أعرب عن تقديره للخطوات التي تتخذها إسرائيل لتهدئة الأوضاع، وعن تفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الأرض"حسب زعمه.

وأضاف: "ناقشنا صعوبة التعامل مع الأخبار المناهضة لإسرائيل التي توزع في العالم العربي واتفقنا على مواصلة العمل معا لتعزيز التسامح الديني والسلام بين الإسرائيليين والعرب في الشرق الأوسط. كما ناقشنا أهمية العلاقات بيننا والجهود المبذولة لتعميقها وتقويتها".

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