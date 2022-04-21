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مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرى وبلدات وسط الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، تخللها اندلاع مواجهات.

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب يزن محمود حنني، بعد أن داهمت منزله في قرية "بيت فوريك"، شرقي مدينة نابلس.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، في بلدة "بيتونيا" غربي المدينة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة "سلواد"، شمال شرق مدينة رام الله، وهما محمد صالح عطشة، ومالك رائد النجار، بعد مداهمة منزليهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين، بينهم طفل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة "يطا" جنوبي الخليل، والمواطن فراس كايد سعيد دعنا، والطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما).

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية العيساوية، شمال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، بين الشبان وقوات الاحتلال.

وتتعرض القرى والمدن الفلسطينية لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال، يتخللها مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

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