شاهد.. بوتين: السيطرة على مدينة ماريوبول نجاح

العالم –روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف سيطرة جيشه على ماريوبول بالنجاح معلنا في الوقت نفسه توقيف عملية اقتحام المنطقة الصناعية في المدينة واضاف ان روسيا تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر المنشأة الصناعية.

الى ذلك رجحت واشنطن مشاركة دول أعضاء في الناتو بعملية إجلاء من ماريوبول إذا ما سمحت روسيا بذلك.فيما الاتحاد الاوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية اضافة لاوكرانيا بقيمة مليار ونصف المليار يورو.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال،خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف بان الاتحاد نجح في إقناع الدول الأعضاء بتقديم معدات عسكرية

وفي سياق اخر اتهم وزيرُ الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعضاءً في حلفِ شمالِ الأطلسي بالرغبة في إطالةِ أمدِ الحرب في أوكرانيا من أجلِ إضعافِ روسيا.وقالَ تشاوش أوغلو إنّ هناك دولاً في الناتو تريدُ استمرارَ الحرب بهدفِ إضعافِ روسيا.

هذه التصريحاتُ تأتي في وقتٍ تبدو مفاوضاتُ السلام الروسيةُ الأوكرانية معطلةً بعدَ أنْ كانَ من المفترض أنْ تستمرَ عبرَ تقنيةِ الفيديو بعدَ آخرِ اجتماعٍ حضوري عُقد في اسطنبول أواخرَ آذار/مارس.

وكانَ المتحدثُ باسمِ الكرملين دميتري بيسكوف قد اتهمَ الأوكرانيين بالتراجع عمّا تمَ الاتفاقُ عليه.

وفي الوقت نفسه اكد صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا طلبت منه خمس مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم. وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، ان الصندوق يعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. معتبرة المبلغ الذي طلبته كييف يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...