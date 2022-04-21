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انفوغرافيك.. كيف ابتلع الاستيطان الحجر والبشر والأرض الفلسطينية

انفوغرافيك.. كيف ابتلع الاستيطان الحجر والبشر والأرض الفلسطينية
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشفت معطيات فلسطينية رسمية، أن العام 2021 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وبينت أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صدَّقت على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في العام المنصرم، منها 9 آلاف وحدة على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، كما صُدِّق على مخططات تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

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