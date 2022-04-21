الصحة الإيرانية تسجل 23 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الخمیس 21 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و919 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 413 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و213 الفا و808 اشخاص.

وأضافت أن الف و173 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 958 الفا و45 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و655 ألفا و902 اشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و253 الفا و468 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و443 الف و882 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و874 الفا و932 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و572 الفا و282 جرعة.