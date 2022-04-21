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مراسل العالم: مصادر محلية افغانية تقول ان عدد الضحايا في الانفجار داخل مسجد في مزار شريف بولاية بلخ ارتفع الى 30 شهيدا و 80 جريحا

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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