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أفغانستان.. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار في مدينة قندوز

أفغانستان.. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار في مدينة قندوز
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

انفجرت سيارة، اليوم الخميس، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل.

العالم-أفغانستان

وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.

يأتي هذا الانفجار بعد انفجار آخر وقع داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، اليوم الخميس، ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".

ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق"، وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.

ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.

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أفغانستان.. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار في مدينة قندوز

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