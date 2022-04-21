الجيش الروسي يحرّر ماريوبول الساحلية بالكامل

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اخر الانجازات الميدانية الروسية كانت في الاعلان عن تحرير مدينة ماريوبول الساحلة جنوب شرق اوكرانيا بالكامل ما عدا موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصن نحو الفي مسلح.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام مصنع ازوف.واصفا نهاية عملية تحرير ماريوبول بالعمل الناجح .



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب. أطلب إلغاؤه. يجب أن نفكر في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض".



وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من جهته ابلغ بوتين بتحرير مدينة ماريوبول عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة بحسب التوصيف الروسي .وقال شويغو أن فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب مطوقون بشكل كامل في منطقة المصنع.



يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام لكنهم طالبوا المجتمع الدولي بضمانات أمنية .ويتحصن المئات في مصنع آزوفستال للصلب والمعادن مع الكتيبة السادسة والثلاثين للجيش الأوكراني وكتيبة آزوف، آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول، حسب السلطات الأوكرانية.

أما موسكو التي وجهت عددا كبيرا من الإنذارات النهائية للمدافعين عن ماريوبول، فهي مصممة على الاستيلاء على هذا الميناء الاستراتيجي.



ويبدو أن هذه المرحلة الجديدة من العملية العسكرية الروسية كما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستكون طاحنة، خصوصا بعد تسلم أوكرانيا أسلحة ثقيلة من الغرب .



في المواقف نقلت وكالة تاس للأنباء عن الدبلوماسي في الخارجية الروسية اليكسي بوليشوك قوله إن روسيا وروسيا البيضاء ستردان على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي على حدود دولة الاتحاد (روسيا وروسيا البيضاء) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتنسيق الخطوات على الساحة الدولية.

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