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سلسلة هجمات دموية إرهابية تشهدها أفغانستان بيوم واحد

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

سلسلة هجمات ارهابية شهدتها افغانستان خلال يوم واحد، اعنفها كان في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي البلاد وادى لاستشهاد وجرح العشرات حيث استهدف مسجدا لاتباع اهل البيت عليهم السلام.

العالم - خاص بالعالم

ووقع الانفجار في وقت الذروة أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد 'سه دكان'، أحد أكبر المساجد في افغانستان، وتبنته جماعة داعش الوهابية، وقالت انه تم بواسطة حقيبة وضعت في المسجد وفجرت عن بعد.

وامتلأت مستشفيات المدينة بجثث الضحايا والمصابين، واكدت مصادر طبية ان حالة بعض الجرحى خطيرة جدا وهو ما قد يرفع عدد الشهداء.

القنصلية الايرانية في مزار شريف الافغانية اعلنت ادانتها بشدة للهجوم الارهابي على المسجد. فيما اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن قلق طهران ازاء الاعمال الارهابية التي وقعت في عدة مدن افغانية. ووصف استهداف المصلين بالأمر المقرف والفظيع.

اما في ولاية قندوز فقط سقط اربعة قتلى وثمانية عشر جريحا بعد انفجار دراجة مفخخة. وقالت مصادر افغانية ان الانفجار استهدف سيارة تقل ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لحركة طالبان، ووقع الانفجار بالقرب من مطار الولاية.

وفي العاصمة كابول، اعلنت وزارة الداخلية الافغانية، اصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة كانت امام احد المدارس في العاصمة. وبحسب المصادر المحلية فان الانفجار وقع عند سيارة لقوات حركة طالبان.

وفي ولاية ننغرهار، سقط خمسة في انفجار استهدف تجمعا لعسكريين تابعين لحركة طالبان، ويوم الثلاثاء الماضي قتل ستة اشخاص في انفجار عبوتين منزليتي الصنع استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحي الواقع غرب العاصمة والذي يقطنه بشكل أساسي أفراد من الهزارة.

ويرى المراقبون ان التوترات الحالية التي تشهدها افغانستان قد تؤدي الى تصاعد العمليات الارهابية فيها، خصوصا في ظل وجود خلايا نائمة لجماعة داعش الوهابية بالاضافة الى بعض الجماعات المسلحة الاخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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