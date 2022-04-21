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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: إصابة مستوطن اسرائيلي بعد مهاجمته من قبل شاب فلسطيني قرب شارع يافا غرب القدس المحتلة
مراسل العالم: "داعش" الوهابية تتبنى مسؤولية انفجار مزار شريف الارهابي
مراسل العالم: وسائل اعلام تتحدث عن تبني "داعش" الوهابية للانفجار الذي استهدف مسجدا في مزار شريف الافغانية وأوقع عشرات الشهداء والجرحى
حركة حماس تدعو جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستنفار والاحتشاد فجر غد الجمعة دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم: الاعلان عن حصيلة رسمية لانفجار مزار شريف في ولاية بلخ الافغانية بلغ 31 شهيدا و 87 جريحا حالة العشرات منهم خطرة جدا
لوبان: فوز ماكرون بولاية ثانية سيؤدي إلى "كارثة اجتماعية"
المتحدث باسم الكرملين: موسكو لا تزال في انتظار رد كييف بعد أن سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام
الكرملين: روسيا لم تستجب حتى الآن لطلب الأمين العام للأمم المتحدة لقاء الرئيس بوتين
القنصلية الايرانية في مزار شريف الافغانية تدين بشدة الهجوم الارهابي على مسجد بالمدينة أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى بين الصائمين
مراسل العالم: مصادر محلية افغانية تقول ان عدد الضحايا في الانفجار داخل مسجد في مزار شريف بولاية بلخ ارتفع الى 30 شهيدا و 80 جريحا
لوبان: فوز ماكرون بولاية ثانية سيؤدي إلى "كارثة اجتماعية"
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
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