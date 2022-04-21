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في جلسة مجلس الوزراء في السرايا..

ميقاتي: لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي دون اقرار 4 ملفات

ميقاتي: لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي دون اقرار 4 ملفات
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء لبنان نجيب ميقاتي "أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون اقرار 4 ملفات أساسية هي الموازنة العامة وقانون “الكابيتال كونترول” وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف".

العالم - لبنان

وشدد ميقاتي "خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء تلا في نهايتها وزير الاعلام زياد المكاري المقررات الرسمية"، شدد على “أن هذه الملفات الاربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي”. و “أن المعارضة التي نسمعها في ملف “الكابيتال كونترول”،أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.

وتحدث رئيس مجلس الوزراءفي مستهل الجلسة، عما دار في مجلس النواب بالأمس. وقال :”إن الدمج بين”الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع.

وقال، أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات، مضيفا: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي اقرار الموازنة العامة وقد ارسلناها الى مجلس النواب واقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لانجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الامور على سكة التعافي من دون اقرار هذه الملفات الاربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة.

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في جلسة مجلس الوزراء في السرايا.. ميقاتي: لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي دون اقرار 4 ملفات

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