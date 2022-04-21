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مقتل 3 مسلحين من ’قسد’ بقصف تركي شمال شوريا

مقتل 3 مسلحين من ’قسد’ بقصف تركي شمال شوريا
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قتل ثلاثة من مسلّحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي جرّاء استهداف مسيرة تركية لسيارتهم على الطريق الواصل بين قريتي إيدق وتخته.

العالم - سوريا

وقصفت المدفعية التركية مخيم عين عيسى والطريق الدولي M4 في ريف الرقة الشمالي، كما قصفت قرية تل الطويل التابعة لناحية تل تمر في ريف الحسكة الغربي.

وأصيب شخصان بجروح بعد قصف طائرة مسيرة تركية مركزاً للعلاقات في الإدارة الذاتية للتابعة لـ "قسد" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وقبل أيام، كثّف الجيش التركي وعناصر الفصائل السورية الموالية له قصفهم مناطق سيطرة "قسد" في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وسط معلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية ومادية.

وقصف الجيش التركي عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون،قرى وبلدات تابعة لناحيتي تل تمر وأبو راسين في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

وجاء القصف التركي المكثَّف بعد ساعات قليلة على إطلاق الجيش التركي عملية "المخلب القفل"، التي تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

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