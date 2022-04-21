ماذا يعني سقوط ماريوبول الأوكرانية بيد الروس؟...تفجير مسجد في مزار شريف بأفغانستان

العالم - بانوراما

ولا يزال نحو الفي مقاتل اوكراني واخرين من كتيبة ازوف يتحصنون في المصنع حيث توجد في اسفله شبكة كبيرة جدا من الانفاق وهو تم تصميمه خلال فترة الحرب الباردة .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سقوط عشرات الشهداء والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجدا لاتباع اهل البيت عليهم السلام في مدينة مزار شريف شمالي افغانستان.

ووقع وقت الذروة أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد 'سه دكان'، أحد أكبر المساجد في افغانستان.

وشهدت البلاد سلسلة هجمات ارهابية خلال يوم واحد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.