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تشاهدون الليلة في بانوراما..

ماذا يعني سقوط ماريوبول الأوكرانية بيد الروس؟...تفجير مسجد في مزار شريف بأفغانستان

ماذا يعني سقوط ماريوبول الأوكرانية بيد الروس؟...تفجير مسجد في مزار شريف بأفغانستان
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول لهذه الليلة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة قواته على مدينة ماريوبول الأوكرانية بالناجحة، وأصدر أوامر للجيش بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال للصلب بالمدينة، والاكتفاء بمحاصرته فقط.

العالم - بانوراما

ولا يزال نحو الفي مقاتل اوكراني واخرين من كتيبة ازوف يتحصنون في المصنع حيث توجد في اسفله شبكة كبيرة جدا من الانفاق وهو تم تصميمه خلال فترة الحرب الباردة .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سقوط عشرات الشهداء والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجدا لاتباع اهل البيت عليهم السلام في مدينة مزار شريف شمالي افغانستان.

ووقع وقت الذروة أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد 'سه دكان'، أحد أكبر المساجد في افغانستان.

وشهدت البلاد سلسلة هجمات ارهابية خلال يوم واحد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. ماذا يعني سقوط ماريوبول الأوكرانية بيد الروس؟...تفجير مسجد في مزار شريف بأفغانستان