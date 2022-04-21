الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة جريمة استهداف مسجد في مزار شريف الافغانية معربا عن قلق بلاده لتكرار وقوع الاعمال الارهابية في افغانستان

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران تعرب عن قلقها من تكرار الأحداث المأساوية في أفغانستان

الرئيس السوري يصدر مرسوما بصرف منحة مالية لجميع العاملين بالدولة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-04-2022

بالفيديو.. الجيش الروسي يحرّر ماريوبول الساحلية بالكامل

العتبة العلوية تشكل غرفة عمليات في ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

السودان.. دعوات للعصيان المدني في الخرطوم عقب عيد الفطر