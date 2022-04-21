مسؤول بريطاني: لندن تسعى لحصول اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا

العالم - إيران

وقالت الوكالة إن المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال لمراسلها في لندن إن بريطانيا وبعد دفعها لمبلغ 400 مليون جنيه كديون قديمة متوجبة لإيران خلال الفترة الماضية، تريد وصول مفاوضات فيينا إلى اتفاق نهائي "لكي يمكننا من تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع إيران".

وردا على سؤال حول التقييم البريطاني لسير المحادثات في فيينا، قال: إن موقفنا وموقف الوفد البريطاني المفاوض هو أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية لهذه المفاوضات في فيينا، وهناك اتفاق جيد مطروح على الطاولة ونأمل في الاستفادة من هذه الفرصة لإعادة تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

ويعتقد الخبراء أن الدول الأوروبية التي فرضت حظرا على إمدادات النفط والغاز الروسية تعاني من مشاكل كبيرة جراء هذا الحظر وتسعى إلى إيجاد بدائل أخرى لإمدادات الطاقة.\