واقع الطفل الفلسطيني في الاراضي المحتلة

العالم - غياهب الكيان

احيا الفلسطينيون في الخامس من الشهر الجاري يوم الطفل الفلسطيني الذي يعيش ظروف صعبة جدا بفعل ممارسات الاحتلال الارهابية بحق الاطفال الفلسطينيين .

كما ان المخططات الصهيونية لمصادرة الاراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة سنة 48 لم تتوقف منذ اغتصاب فلسطين وهي اليوم تتخذ اوجه مختلفة متذرعة باقامة مشاريع انمائية تنتهي بمصادرة اصحابها الفلسطينيين.

كما يناقش البرنامج موضوع انتشار السلاح الشخصي بيد الاسرائيليين وبشكل واسع يتسبب بحالة من الخوف من تزايد جرائم القتل الجنائية في الكيان وهو ما تحول الى قضية مقلقة داخل المجتمع الصهيوني الذي يعيش العنف الجنائي اصلا.

ويسلط الضوء على رهاب السلاح الذي يرهب الصهاينة، فالصهيوني الخائف على حياته بعد عمليات المقاومين الفلسطينيين لم يعد قادرا على التحمل والتفريق بين السلاح الحقيقي والالعاب.

كل هذه المواضيع واكثر يناقشها برنامج غياهب الكيان مع ضيف الحلقة المتابع للشان الاسرائيلي نبيه عواضة.

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