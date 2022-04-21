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دولة تكرم أبطالها في الأولمبياد بمنحهم 'دجاج مقلي' مدى الحياة!

دولة تكرم أبطالها في الأولمبياد بمنحهم 'دجاج مقلي' مدى الحياة!
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

منحت كوريا الجنوبية فائزين بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين دجاجاً مقلياً مجانياً مدى الحياة، للاحتفال بانجازيهما في دورة الألعاب الشتوية في بكين العام الحالي.

العالم ـ منوعات

وكان رئيس الوفد الأولمبي لكوريا الجنوبية يون هونغ-جيون قد وعد الرياضيين بـ"راتب بالدجاج" في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

ويعد الدجاج المقلي أحد أكثر الأطباق شعبية في كوريا الجنوبية، حيث ذكرت تقارير أن ثلث الدواجن المستهلكة في البلاد مقلية.

ويون الذي يمتلك واحداً من أكبر مطاعم الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية "جينيسيس باربكيو"، قادر بالتأكيد على الوفاء بوعده.

وحصل المتزلجان على مضمار قصير هوانغ داي-هيون وتشوي مين-جيونغ على وعد بالحصول على الدجاج المقلي مجاناً حتى يبلغان 60 عاماً.

وقالت سلسلة مطاعم "جينيسيس باربيكيو" إن الرياضيين سيحصلان على قسائم بقيمة 30 ألف وون (24 دولاراً) لإنفاقها في المتجر كل يوم، مضيفة أن المبلغ سيرتفع إذا ارتفعت الأسعار.

ولفتت إلى أن الحاصلين على ميداليات فضية سيحصلون على قسيمة مرتين في الأسبوع لمدة 20 عاماً، وعشرة أعوام لمن ظفر بالبرونزية.

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دولة تكرم أبطالها في الأولمبياد بمنحهم 'دجاج مقلي' مدى الحياة!

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