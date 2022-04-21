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لم يحقق هدفه المنشود..

خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره

خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اليوم الخميس، أن الاحتلال فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المتطرفة في ذبح القرابين، ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال صبري خلال تصريحات له على صوت الاقصى "انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى، ولن يتمنن علينا الاحتلال ".

وتابع الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية، ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم".

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني أعلن في خامس يوم لإقتحامات المسجد الاقصى من تسجيل إصابة نحو 20 فلسطينيًا بينهم إصابات في الرأس والرقبة جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد القبلي.

وبينت مصادر "اسرائيلية" أن عدد المقتحمين اليوم الخميس بلغت 762 مستوطنا متطرفاً .

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