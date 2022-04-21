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قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: الأعداء يطلبون منا باستمرار التوقف عن الثأر لدم الشهيد قاسم سليماني مقابل منح مكسب ورفع اجراء حظر

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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