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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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بايدن: بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا
بايدن: سنحظر رسو السفن الروسية في الموانئ الأمريكية وهذه خطوة اتخذت بالتنسيق مع الحلفاء
رويترز: بايدن يقول ان الحزمة التسليحية الجديدة ستضمن تدفقا مستمرا للأسلحة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة
قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: الأعداء يطلبون منا باستمرار التوقف عن الثأر لدم الشهيد قاسم سليماني مقابل منح مكسب ورفع اجراء حظر
مصادر فلسطينية: شاب فلسطيني يهاجم مستوطنا ويضربه في بلدة حوارة جنوب نابلس وينسحب وقوات الاحتلال تنتشر بالمنطقة
واشنطن تعلن عن مساعدة اقتصادية إضافية لكييف بقيمة 500 مليون دولار
الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا
ا ف ب: كييف تطالب بفتح ممر إنساني "عاجل" لإخلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة جريمة استهداف مسجد في مزار شريف الافغانية معربا عن قلق بلاده لتكرار وقوع الاعمال الارهابية في افغانستان
مصادر فلسطينية: إصابة مستوطن اسرائيلي بعد مهاجمته من قبل شاب فلسطيني قرب شارع يافا غرب القدس المحتلة
بايدن: سنحظر رسو السفن الروسية في الموانئ الأمريكية وهذه خطوة اتخذت بالتنسيق مع الحلفاء
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش
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