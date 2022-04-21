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العدل التركية تصف تفجيرات مدينتي بورصة واسطنبول بالهجمات الإرهابية

العدل التركية تصف تفجيرات مدينتي بورصة واسطنبول بالهجمات الإرهابية
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

وصف وزير العدل التركي بكير بوزداغ، التفجيرات التي وقعت في مدينتي بورصة واسطنبول بالهجمات الإرهابية.

العالم-تركيا

وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني: "تواصل الهيئات الأمنية المختصة التركية التحقيق والبحث عن الجناة. وفقا للبيانات الأولية، نرى أنها حققت نتائج مهمة يستمر العمل بوتيرة سريعة".

ونوه الوزير بأنه تم استخدام نفس الأساليب في هذه الهجمات. إنها حقيقة وقال: "هذه هجمات إرهابية".

يوم أمس الأربعاء، قتل حارس سجن تركي وأصيب 4 آخرون بجروح، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم بمدينة بورصة، بعبوة ناسفة.

ووفقا للتقارير الأولية، "يعتقد أن العبوة الناسفة المصنوعة يدويا تم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد".

واليوم الخميس أعلن مكتب حاكم اسطنبول أن انفجارا وقع بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا في المدينة صباح اليوم، حيث تم العثور على شظايا عبوة ناسفة في الموقع.

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