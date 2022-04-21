العراق يحتفل بمرور 91 عاما على تأسيس القوات الجوية

العالم - العراق

وقال عناد في تصريح صحفي "احتفلنا اليوم بمرور 91 عاما على تأسيس القوة الجوية العراقية البطلة"، مبينا أن "كل دول العالم تهتم بالقوة الجوية وتسمى الذراع الطويل".

وأضاف، أن "اي دولة لا تمتلك قوة جوية تعتبر متخلفة"، مشيرا الى أن "هذه القوة سلاح فعال ومهم ورئيس، ويجب التركيز عليه".

وتابع، "منذ تسنمي الوزارة قبل عامين دعمت صنف القوة الجوية أكثر من الصنوف الأخرى، وزرت الكثير من الدول واطلعت على الطائرات بهدف تطوير القوة الجوية بالشكل الذي يليق بالعراق العظيم".

وحول مكانة الجيش العراقي الحالية، أكد عناد، أن "تسلسل الجيش العراقي أصبح 34 عالميا بعدما كان 57، أما عربيا فأصبح بالمرتبة الرابعة"، موضحا أن "تسلسل القوة الجوية العراقية بالنسبة للوطن العربي هو السادس".

وبشأن نظام البديل، أكد عناد أن "العراق في حالة حرب ضد الإرهاب الآن، وسيتم الاجتماع بالقادة بشأن امكانية تطبيق نظام البديل".

وبين أن "نظام البديل طبق خلال فترة جائحة كورونا خشية على الجنود من الاصابة"، لافتا الى أن "هذا النظام لا يخدمنا".

بدوره تقدم الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول بالتهاني والتبريكات لابطال القوة الجوية العراقية ضباطاً ومراتب وموظفين ومنتسبين بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس القوة الجوية العراقية"، مبينا أن "هناك اهتماما لبناء القوة الجوية العراقية منذ تأسيسها بشكل يواكب التطورات والدفاع عن العراق".

وتابع أن "القوة الجوية العراقية اشتركت في الكثير من الحروب العربية التي دافعت بها عن العرب وكانت لها صولات وجولات والاهتمام الكبير لها".