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العراق.. الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين بعمليتين منفصلتين

العراق.. الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين بعمليتين منفصلتين
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، القبض على إرهابيين أثنين بعمليتين منفصلتين في محافظتي نينوى والانبار.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعمليتين نوعيتين منفصلتين وجهد استخباري كبير ومعلومات دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقتين العاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع قوة من الوية مشاة تابعة لقيادة القوات البرية اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما حاول دخول ناحية ربيعة غربي نينوى قادما من احدى المحافظات، في حين القي القبض على الاخر في الرمادي بالانبار".

وأوضح البيان، أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، حيث جرى تسليمهما الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".

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العراق.. الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين بعمليتين منفصلتين