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 شاهد: بناء 200منزل مقاوم للكوارث الطبيعية في الفلبين

 شاهد: بناء 200منزل مقاوم للكوارث الطبيعية في الفلبين
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

قام الفلبين ببناء حوالي 200منزل في منطقة Dapitan التي كانت تقع على خطوط الصدع مقاوم للكوارث والمصمم للحد من الأضرار أثناء حدوث الكوارث الطبيعية.

العالم - منوعات

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