علماء لبنان يطالبون الحكومة إقرار خطة التعافي الاقتصادي فورا

العالم - لبنان

وقالت الهيئة في بيان: "كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم بواجباتها وتفي بما وعد به رئيسها لجهة إقرار خطة التعافي الاقتصادي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وكنا ننتظر أن يقر مشروع "الكابيتال كونترول" على أن يتضمن حماية واضحة لأصحاب الودائع وخصوصا صغار المودعين، وتحميل الخسائر الحاصلة لمن كان سببا بها سواء الدولة أم مصرف لبنان أم المصارف التي افادت بالأرباح الخيالية التي حصلت عليها في الفترة الماضية، كما حصل مع البنوك أم عبر السحب اللامسؤول من أموال الخزينة والاستدانة من الودائع الخاصة بالمواطنين".

وتابعت الهيئة بيانها قائلة، "فإذا بذلك كله يؤجل والسبب الكامن وراء ذلك واضح أن الجميع ينتظر نتائج الانتخابات النيابية ليبني على الشيء مقتضاه".

واضافت، "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فما أعلنته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا عن استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر لم يحصل بعد، بل إن أميركا تضغط على البنك الدولي الذي جمد، بدوره، تمويل خطة استجرار الطاقة من الأردن مما يعني أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية مستمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وكأنهم يريدون القول للشعب اللبناني إما أن تختار إتباع أميركا وعملائها في الانتخابات المقلبلة، أو أن الحصار سيستمر عليك والضغوط ستتزايد".

وقالت الهيئة، "انهم لا يعرفون أن هذا الشعب الأبي الذي تعود كل أنواع الضغوط وتعرض لكثير من الحروب وصمد في وجهها لن تنفع معه هذه الإجراءات الأخيرة، وسيختار النهج الذي يؤمن به والمستعد أن يضحي أمامه بكل غال ونفيس، مستلهما في موقفه هذا قول سيد المقاومة الشهيد السيد عباس الموسوي "اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر".