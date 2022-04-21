الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
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وزير الخارجية السوري يشيد خلال محادثاته الهاتفية مع امير عبداللهيان بدور ايران قيادة وحكومة وشعبا وموقفها المبدئي في دعم المقاومة الفلسطينية

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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