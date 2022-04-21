حزب الله يدين تفجيرات افغانستان: تستدعي تحركا فوريا للحكومات الاسلامية

العالم - العراق

ورأى الحزب فيها "انتهاكا لحرمة شهر رمضان المبارك ولبيت من بيوت الله وتماديا خطيرا في ازهاق الارواح البريئة، يعكس همجية ووحشية هؤلاء القتلة المجردين من كل القيم الانساية والاخلاقية والدينية".



واعتبر ان "إمعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي في ارتكاب هذه المجازر البشعة بات يستدعي تحركا فوريا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية الفاعلة، لادانة هذا الفكر الضال ومحاصرته وتتبع هذه الخلايا الإرهابية، ووضع حد لإجرامها وفسادها. كما يفرض على السلطات الافغانية التصدي بحزم لهذه الجماعات المجرمة وتوفير الحماية للمواطنين، واتخاذ اقصى التدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة".



وختم:"نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الابرار، والعافية للجرحى، وللشعب الافغاني المظلوم الامن والسلام".