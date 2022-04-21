كشف الستار عن انواع جديدية من الطائرات المسيرة

العالم - من ايران

مراسم إستعراض القوات المسلحة الإيرانية هذا العام خلت من استعراض مواكب قوات المشاة بسبب قيود جائحة كورونا، لكن تم عرض العديد من المعدات والأجهزة المختلفة خلال إقامة هذا العرض. ففي فئة الطائرات المسيرة، تم عرض مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار المحلية الصنع والتي تستخدمها وحدات مختلفة من القوات العسكرية الإيرانية. طائرتا كمان إثنين وعشرين وأبابيل خمسة كانتا من أبرز هذه الطائرات المسيرة، والتي جذبت الأنظار إليها والإهتمام بتحليل مختلف خصائصها وميّزاتها.

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أشارت إلى قدرات طائرة كمان إثنين وعشرين المسيرة بالقول بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين أقروا بأن الطائرات المسيرة الإيرانية تمثل تحدياً الدفاعات الجوية من حيث تحديدها وإعتراضها، واضافت أن الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية قوية ومقتدرة وأن طهران تعمل دائماً وبإستمرار على تحسين وبناء أنظمة ومنصات قوية.

بدورها نقلت صحيفة واشنطن تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن برامج إيران المتطورة للطائرات المسيرة الأكثر تقدمًا واستعداد طهران لمشاركة تقنيتها مع المعارضين لأميركا لطالما كانت مصدرًا رئيسيًا للتوتر في الشرق الأوسط. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يعتبر فيه الوجود العسكري الأميركي بمثابة العامل الأساسي لتقويض السلم والأمن في المنطقة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

السيد محمد شلتوكي الخبير في الشؤون الدفاعية والأمنية