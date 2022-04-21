بالفيديو .. المجلس الرئاسي اليمني دمية في يد تحالف العدوان

العالم - خاص العالم

واضاف الاعلامي اليمني محمد الزبيدي في حوار خاص لقناة العالم انه سابقا كان الحديث عن المرتزق عبد الربه منصور هادي لكن اليوم هو محتجز ولا يدري احد ما هو وضعه بالمقابل هذه الادوات يعاد تدويرها .

واشار الى ان هناك اهداف بعيدة المدى فتحالف العدوان له اهداف استراتيجية لم يستطع تحقيقها على مدى السبع سنوات، هذه الادوات عندما تحاط بهذه الهالة امنية والحقيقة ان تلك الادوات لا سلطة لها ومن يدير الامور والمشهد في المحافظات المحتلة هي السعودية والامارات ولذلك نلاحظ حجم الفوضى وانتشار داعش والقاعدة والمخدرات.

واضاف ان الهدنة الحالية هي شراء للوقت لصالح التحالف السعودي والامريكي ولاعادة ترتيب هذه الادوات وكسب المزيد من المسارات السياسية التي يمكن ان تحقق لهم حضور مشرع على صعيد هذا المجلس .

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