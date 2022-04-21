العراق يدعو أستراليا لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

العالم - العراق

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "حسين التقى سفيرة أستراليا لدى العراق باولا اليزابيث كانلي، في مقر وزارة الخارجيَّة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة التي تربط البلدين، وأهميَّة تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما بحثا الدعم المتبادل في المحافل والمؤتمرات الدوليَّة".

ودعا حسين، بحسب البيان، إلى "تعزيز آفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاريّ بين البلدين عبر دُخُول المُستثمِرين ورجال الأعمال الأستراليين إلى العراق، والاطلاع على الفرص الاستثماريّة".

من جهتها أكَّدت السفيرة كانلي استمرار بلادها في تقديم المساعدة والدعم في العديد من المجالات، ورغبتها في تفعيل مذكرات التعاون بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.