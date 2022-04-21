واشنطن توسع دائرة مخاوفها ازاء إيران!

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وتابع "في حالة العودة إلى الاتفاق النووي، ستستخدم واشنطن بحزم أدواتها القوية لمواجهة الحرس الثوري الإيراني".

واشار المتحدث إلى أنه "لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من (التي تناولها) الاتفاق".

وقبل أيام، قال الكاتب الصحفي الأمريكي ديفيد إغناتيوس إن "إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لرفض طلب إيران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب"وأضاف في مقال منشور بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية أخبره بأن الرئيس بايدن لا ينوي التنازل عن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا، بالرغم من أن هذا قد يلغي الصفقة النووية المزمعة مع طهران.

وبحسب إغناتيوس، قال المسؤول الأمريكي: "يقع العبء على إيران فيما إذا كنا سنحصل على اتفاق نووي. فسيلتزم الرئيس بالمبادئ الأساسية، ويعرف الإيرانيون وجهات نظرنا".

في أبريل 2009 ، أدرجت الحكومة الأمريكية فيلق الحرس الثوري الإسلامي على أنه "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO). كانت هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها البيت الأبيض القوات المسلحة الرسمية لدولة أجنبية على أنها منظمة إرهابية. بعد هذا القرار ، أدرج المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني القيادة المركزية الاميركية في المنطقة كمجموعة إرهابية.

قبل إدارة ترامب ، حذر خبراء في الولايات المتحدة من عواقب هذه الخطوة وحاولوا تحذير البيت الأبيض. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز ، وهي أول وسيلة إعلامية تتحدث عن نوايا الحكومة الأمريكية في مارس 2017 ، أن الخطة عارضها مسؤولو البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية عند تقديمها.

في ذلك الوقت ، قيم البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية أن مثل هذه الخطوة ستعرض القوات الأمريكية وعملاء المخابرات لخطر انتقام الحكومات الأجنبية.

جادل الخبراء القانونيون في ذلك الوقت أنه إذا وصف أطراف اتفاقيات جنيف القوات المسلحة بـ "منظمة إرهابية" في البدعة الجديدة ، وأن هذه الممارسة أصبحت منتشرة على نطاق واسع ، يمكن أن يحاكم أفراد القوات المسلحة الأمريكية كـ"إرهابيين" بالمثل إذا تم القبض عليهم في دولة ثالثة .