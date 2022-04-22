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وكالة: كوريا الجنوبية اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة بنجاح

وكالة: كوريا الجنوبية اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة بنجاح
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر حكومية أن كوريا الجنوبية اختبرت بنجاح إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة على التتابع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأطلق الجيش الصاروخين مع فاصل زمني مدته 20 ثانية من غواصة "دوسان آن تشانغ هو" (تزن 3000 طن) في البحر الأصفر يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته المصادر.

وحلق الصاروخان لحوالي 400 كيلومترا وأصابا الأهداف البحرية المحددة مسبقا حسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء الاختبار بعد أن نفذت سيئول بنجاح تجربة إطلاق صواريخ باليستية من غواصة في سبتمبر من العام الماضي، لتصبح بذلك الدولة السابعة في العالم التي تمتلك صواريخ باليستية تُطلق من غواصة محلية الصنع.

وذكرت الوكالة أن سوه هون مستشار الأمن الوطني، أشرف على اختبار الإطلاق يوم الاثنين.

وتعمل البحرية على نشر الدفعة الأولى من ثلاث غواصات تزن 3000 طن، بما في ذلك غواصة "دوسان آن تشانغ هو" المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المعروف أن الغواصات من طراز "آن تشانغ هو" قادرة على حمل ستة صواريخ باليستية من الطراز الذي يطلق من الغواصات.

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وكالة: كوريا الجنوبية اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة بنجاح

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