الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر مواجهات بينهم وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام باحات المسجد الأقصى

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجنوب ما بعد «الرئاسيّ»: دورة عمل جديدة لـ«القاعدة»

وهم «السعودية العظمى»: ابن سلمان لم يَمُت... ولم ينجُ

وكالة: كوريا الجنوبية اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة بنجاح

واشنطن توسع دائرة مخاوفها ازاء إيران!

مسؤول أمريكي: نرى مؤشرات على دعم الجيش الصيني للجيش الروسي

البنك الدولي يعلن عن خسائر أوكرانيا جراء المواجهة مع روسيا