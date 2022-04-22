الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية تقول إن 30 إصابة حتى الآن حصيلة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على الفلسطينيين في باحات الأقصى

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يوقع على مشروع قانون تنقيح الهيئة العليا للانتخابات

من قلب الحدث.. شاهد.. من الاقصى هتافات تنادي بالمقاومة الفلسطينية

اليمن.. الحديدة تحيي ذكرى استشهاد الإمام علي(ع)

المقاتلات العراقية تقصف في صلاح الدين وإعلان نتائجه

العراق يساعد بلجيكا في اعادة زوجات وأطفال 'دواعش' يحملون جنسيتها

ندوة فكرية يمنية - ايرانية بدمشق احياء لذكرى استشهاد الصماد