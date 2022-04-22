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إيران تعتزم زيادة إنتاج الصناعة النفطية من خلال الاعتماد على الشركات المعرفية

إيران تعتزم زيادة إنتاج الصناعة النفطية من خلال الاعتماد على الشركات المعرفية
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي عزم الوزارة على زيادة إنتاج الصناعة النفطية من خلال الاعتماد على إمكانيات الشركات المعرفية في البلاد.

العالم - إيران

وقال أوجي في تصريح أدلى به لموقع KHAMENEI.IR الإلكتروني: سنعتمد على إمكانيات الشركات المعرفية لزيادة إنتاج الصناعة النفطية والذي يتضمن إنتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية.

وأوضح بأن وزارة النفط وجهت الدعوة للشركات المعرفية في البلاد للمشاركة في 5 مجالات لزيادة الإنتاج وهي "الآبار قليلة المردود" و"ترشيد استهلاك الوقود" و"جمع الغازات المصاحبة لاستخراج النفط" و"الحاجات والسلع التي تستوردها وزارة النفط من الخارج" و"سلسلة الصناعات التكميلية البتروكيمياوية".

وأضاف أن: 205 شركات معرفية تقدمت للمشاركة في هذه المجالات حيث يقوم زملاؤنا بتقييم هذه الشركات لنتمكن إن شاء الله تعالى من الاستفادة من طاقاتها في إنتاجنا وتحقيق زيادة الإنتاجية.

وقال أوجي: إن نحو 65 إلى 70 بالمائة من السلع والمعدات اللازمة للصناعة النفطية تؤمن داخل البلاد ونحن نعتزم خفض حاجاتنا المستوردة إلى أدنى حد ممكن وأن نحقق زيادة في الصادرات.

وأشار إلى أن: وزارة النفط ستبدأ قريبا أولى عمليات مجمع لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات لنقوم فضلا عن إنتاج وتوفير الوقود للبلاد، بتوفير المواد الخام للبتروكيمياويات أيضا.

وأضاف: بناء على ذلك سنستفيد من إمكانيات الشركات المعرفية والمراكز البحثية والجامعية لتوفير المعرفة الفنية لمثل هذه الأنشطة في مجال تكرير النفط وإنتاج البتروكيمياويات.

وحول المواد المساعدة على التفاعل قال: إن أكثر من 60 بالمائة من المواد المساعدة على التفاعل تنتج في الداخل ويتم استيراد نحو 40 بالمائة من الخارج ونحن نعتزم العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا في هذا المجال حتى نهاية فترة الحكومة الحالية (بدأت قبل 8 أشهر).

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